DHA
Samsun'da çıkan kavgada kan aktı..
Dün gece saatlerinde Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olarak eğlence mekanına girmek isteyen Y.M. ile kapıdaki görevliler arasında tartışma çıktı.
AYAĞINDAN VURULDU
Bu sırada mekandaki arkadaşlarına yardım eden Azerbaycan uyruklu Amin P. de olaya dahil oldu. Y.M. belinden çıkardığı tabancayla Amin P.’yi ayak bileğinden vurdu.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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