Samsun'da inşaat malzemesi çalan kişiden ilginç savunma Atakum ilçesinde inşaattan ytong çalan G.Ö., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, “Bir gün lazım olur diye aldım” dedi.

DHA

Samsun'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı..

Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi’nde meydana gelen olayda G.Ö., bir inşaattan ytong malzemesi çalarak kamyonetine yükledi.

Gözaltına alındı

Durumu fark eden inşaat işçileri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"Bir gün lazım olur diye aldım"

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, “Bir gün lazım olur diye aldım” dedi.

G.Ö.’nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)