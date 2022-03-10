Samsun'da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli
Samsun'da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk kış günü yiyecek bulmada sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama götürdü.
- İHA
- 10.03.2022 - 18:54
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı.
SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
Ekipler, kış günü yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu.
Jandarma ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun Kapalı Cezaevi bölgesindeki aç kalan sokak hayvanlarını besledi.