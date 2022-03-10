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    Samsun'da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

    Samsun'da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk kış günü yiyecek bulmada sıkıntı çeken sokak hayvanlarına mama götürdü.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 18:54
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    Samsun'da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı.

    SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

    Ekipler, kış günü yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının yardımına koştu.

    Jandarma ekipleri, İlkadım ilçesi Samsun Kapalı Cezaevi bölgesindeki aç kalan sokak hayvanlarını besledi.

    Samsun da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli #1

    Samsun da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli #2

    Samsun da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli #3

    Samsun da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli #4

    Samsun da jandarmadan sokak hayvanlarına şefkat eli #5


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