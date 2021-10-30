İlkadım ilçesinde bir sürücü seyir halindeyken kapısı aniden açıldı. Kapıyı kapatıp aracına döndüğü esnada hafif ticari araç kendisine ve kapısına çarptı. Yaşanan kaza sonrası 7 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde feci kaza meydana geldi.

Salih Can M. idaresindeki 55 TA 080 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın sol arka kapısı aniden açıldı.

AÇILAN KAPIYI KAPATTIĞI SIRADA ARABA ÇARPTI

Sürücü aracını durdurarak aşağı inip açılan kapısını kapattı. Bu sırada Resul A. yönetimindeki 55 SC 496 plakalı hafif ticari araç kapısı açıldığı için duran otomobile ve otomobil yanında olan sürücüsü Salih Can M.’ye çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç sürücüleri Salih Can M. ve Resul A. ile Buse A. (23), Nurcan C. (30), Bulut C. (12), Hiranur C. (6) ve Güneş A. (2) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kapısı açılan otomobile araç çarptı: 7 yaralı VİDEO

