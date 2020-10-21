Haberler

İç Haber

Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu

Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu

Samsun'da, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sıla A., polis ekiplerince bir evde bulundu. Kendi rızasıyla evden ayrıldığını söyleyen Sıla, ailesine teslim edildi.