Dolar
7.8444
-0.2733%
Euro
9.3017
0.0204%
Altın
1918.44
0.6431%
Borsa
1219.96
0.7889%
G. Altın
483.801
0.323%
Bitcoin
96274.92
2.528%
EXEN Coin
10.84
-6.51%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu

    Samsun'da, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sıla A., polis ekiplerince bir evde bulundu. Kendi rızasıyla evden ayrıldığını söyleyen Sıla, ailesine teslim edildi.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 13:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu

    Samsun'da 4 gün önce ayrıldığı evine dönmeyen 16 yaşındaki Sıla A. için ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

    İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı. Sıla A.'nın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşılırken, bulunması için çağrılar yapıldı.

    KENDİ RIZASIYLA AYRILDIĞINI SÖYLEDİ

    Atakum ilçesinde bir eve gitmiş olabileceği değerlendirilen Sıla A.'yı bulmak için harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'ndeki adrese gitti.

    Evde bulunan Sıla A., polise verdiği ifadesinde, kendi rızasıyla evden ayrıldığını ve kaybolmadığını söyledi.

    Sıla A., işlemlerinin ardından İlkadım ilçesinde yaşayan ailesine teslim edildi.

    Samsun da kayıp olarak aranan Sıla, 4 gün sonra bulundu #1

    Görüş Bildir