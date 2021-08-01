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    Samsun’da küçük çaplı örtü yangını

    Samsun'da akşam saatlerinde ormanlık bir alanda çıkan küçük çaptaki yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 00:54
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 00:59
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    Samsun’da küçük çaplı örtü yangını

    Samsun’un Vezirköprü ilçesi ÖzKuruçay Mahallesi’nde Bafra Orman İşletmesi bağlı Kabagöz mevkiinde 3 bin metrekarelik bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını meydana geldi. Orman işletme ekipleri ve çevredeki vatandaşlarının müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

    "YANGIN KÜÇÜK ÇAPTAYDI"

    Yetkililerden alınan bilgilere göre yangınla ilgili endişe duyulmaması gerektiği, her sene gerçekleşen küçük çaptaki yangınlarının bir benzerinin yaşandığı öğrenildi. Yanan alanda soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

    Samsun’da küçük çaplı örtü yangını VİDEO

    Samsun’da küçük çaplı örtü yangını #1

    "RESMİ OLMAYAN BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

    Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda ise, Vezirköprü Özkuruçay Mahallesinde meydana gelen örtü yangınına müdahale edilerek söndürme çalışmaları tamamlandığı ayrıca sosyal medyadan paylaşılan farklı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

    Samsun’da küçük çaplı örtü yangını #2

    Samsun’da küçük çaplı örtü yangını #3

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