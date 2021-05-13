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    Samsun'da oksijen tüpü patladı

    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu görevli yardımcı sağlık personeli Erhan Çakır yaralandı.
    • AA
    • 13.05.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 16:21
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    Samsun'da oksijen tüpü patladı

    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

    Patlama sonucu görevli yardımcı sağlık personeli Erhan Çakır yaralandı.

    TEDAVİYE ALINDI

    Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan Çakır, aynı hastanede tedavi altına alındı. Patlama sonucu acil serviste hafif hasar meydana geldi.

    Hasta almaya gittiği sırada oksijen tüpünün patladığını söyleyen Çakır, "Hemen odadan çıktım. Yüzüm ve vücudumda yanıklar oluştu." dedi.

    Samsun'da oksijen tüpü patladı VİDEO

    Samsun da oksijen tüpü patladı #1

    Samsun da oksijen tüpü patladı #2

    Samsun da oksijen tüpü patladı #3

    Samsun da oksijen tüpü patladı #4

    Samsun da oksijen tüpü patladı #5

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