Samsun'da savcıyım diyerek altın ve paraları alıp kaçtı! Malatya’da yakalandı Atakum ilçesinde kendini savcı olarak tanıttığı kişi, Irak uyruklu H.A.'yı dolandırarak kaçtı. Şüpheli Malatya’nın Hekimhan ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA

Dolandırıcılar dur durak bilmiyor..

Son olay Samsun'da yaşandı.

İ.Y. isimli kişi kendini telefonda savcı olarak tanıtıp, ‘kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından suçta kullanıldı’ diyerek Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı yanına çağırdı.

Altın ve paralarını verdi

Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kavak ilçesine giden H.A., 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin lira parayı İ.Y.’ye verdi.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.A., polise şikayette bulundu.

Malatya'da yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İ.Y.’nin taksiyle olay yerine geldiğini tespit etti. Taksinin Malatya’nın Hekimhan ilçesine gittiği belirlendi.

Ekipler, Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçip, İ.Y. ve taksi sürücüsü H.B.’yi (37) ziynet eşyası ve paralarla yakalayıp, gözaltına aldı.

H.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.Y. ise Samsun’a getirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)