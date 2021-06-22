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    Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar

    Samsun'da şehitlikteki kabristanlıktan Türk bayrağı ve direği çalıp kayıplara karışan hırsızlar, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.06.2021 - 00:50
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 00:54
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    Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar

    Samsun'da İlkadım ilçesindeki Asri Mezarlığı Şehitliği'nde iki kişi, şehit askerlereden Yahya Topkaya'nın mezarı başında bulunan Türk bayrağı ve direğini çaldı.

    KABİR GÖREVLİSİ POLİSE HABER VERDİ

     

    Şehit kabirleri ile ilgilenen görevli bayrağın olmadığını görünce olayı polise haber verdi.

    İhbar üzerine şehitliğe gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalınan bayrağın yenisi ise görevliler tarafından kabre yeniden takıldı.

    Samsun'da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar VİDEO

    Samsun da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar #1

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Türk bayrağı ve direği çaldıklarını tespit ettikleri şüpheli C.İ. ve H.T.’yi kısa sürede yakaladı.

    Samsun da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar #2

    İFADELERİNDE ALKOLLÜ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

    Hastanede sağlık kontrolünün ardından Gazi Polis Merkezi’ne teslim edilen şüphelilerin ifadelerinde, alkollü oldukları için hırsızlık yaptıklarını söylediği belirtildi.

    Samsun da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar #3

    Samsun da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar #4

    Samsun da şehitlikteki Türk bayrağı ve direğini çaldılar #5

     

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