Samsun'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybederken, olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

CANİCE KATLEDİLDİ

Saldırganlar yaralı genci yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup daha sonra da tüfek dipçiği ile vurmayı sürdürüp tabancayla da yine ateş ettiler.

Bütün bu anlar cep telefonu ile sahiye saniye görüntülendi.

Silahlı saldırganlar daha sonra kaçtı.

Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren 112 acil servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.