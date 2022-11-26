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    Samsun'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

    Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
    • 26.11.2022 - 04:59
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    Samsun'da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

    Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde gece saatlerinde, silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandılar.

    Ağır yaralanan Ali Akgül kendisine ait büroda hayatını kaybederken, yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındılar.

    İlçe Başkanı yaşamını yitirdi

    Yaralılardan Hasan Kol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Akgül'ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu yaralılardan Emirhan B.'nin ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

    Samsun da silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı #1

    Polis soruşturmayı sürdürüyor

    İHA'nın haberine göre, polis yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Ali Akgül ile Hasan Kol'un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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