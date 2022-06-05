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    Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

    Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan patates soğan satan genç hastanelik oldu.
    • 05.06.2022 - 01:10
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    Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu

    Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki haftalık kurulan semt pazarında saat 19.30 sıralarında, patates soğan satan E.K.(28), pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı.

    Sağ bacağından vuruldu

    Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı.

    Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu - Video

    Saldırgan kaçtı

    İHA'nın haberine göre, silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu #1

    Samsun da silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu #2

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