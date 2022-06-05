Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu
Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan patates soğan satan genç hastanelik oldu.
- 05.06.2022 - 01:10
Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki haftalık kurulan semt pazarında saat 19.30 sıralarında, patates soğan satan E.K.(28), pazarda plastik ürünler satan şahsın oğlu Y.E.Ç.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğradı.
Sağ bacağından vuruldu
Sağ bacağından vurularak yaralanan E.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alına alındı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan pazarcı hastanelik oldu - Video
Saldırgan kaçtı
İHA'nın haberine göre, silahlı saldırı olayına karışan Y.E.Ç. ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.