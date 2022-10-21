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    Samsun'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

    Samsun Bafra'da tartıştığı eşi Hatun Büyüker'i (38) bıçakla yaralayan eşi Savaş Büyüker (39), tutuklandı.
    • 21.10.2022 - 19:01
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    Samsun'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

    Dün akşam saatlerinde Samsun'un Bafra ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana gelen olayda, belediye çalışanı Savaş Büyüker, bilinmeyen nedenle eşi Hatun Büyüker ile tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Büyüker, eşini karnından ve bacağından bıçakla yaraladı.

    Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatun Büyüker, tedaviye alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Savaş Büyüker ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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