Samsun'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

Samsun Bafra'da tartıştığı eşi Hatun Büyüker'i (38) bıçakla yaralayan eşi Savaş Büyüker (39), tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde Samsun'un Bafra ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana gelen olayda, belediye çalışanı Savaş Büyüker, bilinmeyen nedenle eşi Hatun Büyüker ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş Büyüker, eşini karnından ve bacağından bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatun Büyüker, tedaviye alındı.

Tutuklandı

DHA'nın haberine göre, olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Savaş Büyüker ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





