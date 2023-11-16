Samsun'da trafik kazası: 1 ölü Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

İHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu kara yolu 41. kilometresinde, Yalçın Seyhan idaresindeki 28 EA 676 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Erdoğan'a (68) çarptı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)