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    Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

    Samsun'da motosikletli Yunus polis ekibinin karıştığı kazada, 2'si polis 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 23:55
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    Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı

    Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde,  polis memuru Ergün G.(29) idaresindeki 55 A 4851 plakalı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibi karşıya geçmek isteyen yaya Meliha U.(28) ile 3 yaşındaki kızı Ümmügülsüm U.’ya çarptı.

    2'Sİ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, motosiklet sürücüsü Ergün G. ile motosiklette bulunan polis memuru Ömer F. D. ile yaya Meliha U. ile kızı Ümmügülsüm U. yaralandı.

    Samsun’da Yunus polisleri kaza yaptı: 2’si polis 4 yaralı #1

    Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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