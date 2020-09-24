Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 24'üncü yıl dönümünde anıldı

600'den fazla plak ve kaset doldurarak, "Sorma Ne Haldeyim, Şimdi Uzaklardasın, Gözyaşımda Saklısın", eserleriyle derin izler bırakan sanatçı Zeki Müren'in vefatının üzerinden 24 yıl geçti.

Zeki Müren, Türk Sanat Müziği tarihine adını altın harflerle yazdırarak, halkın her kesiminin sevgisini kazanmış bir sanatçıydı.

24 Eylül 1996 yılında kalp yetmezliği sonucu hayata veda eden 'Sanat Güneşi' lakaplı Zeki Müren'in vefatının üzerinden bugün 24 yıl geçti.

ZEKİ MÜREN, ÖZLEMLE ANILDI

Vefatının 24'üncü yılında hasretle anılan Zeki Müren'den geriye, herkese dokunan parçaları kaldı.

Hayatı boyunca 600'den fazla doldurduğu kaset ve plaklarla oldukça başarılı işler elde eden Zeki Müren, herkesin severek dinlediği "Sorma Ne Haldeyim", "Şimdi Uzaklardasın", "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun", "Büyüleyen Gözlerinle" ve "Göz Yaşımda Saklısın" gibi birçok şarkıda da imzasını taşımaktadır.

ZEKİ MÜREN'İN HAYATI

Zeki Müren, 6 Aralık 1931'de dünyaya geldi. Lise eğitimi almak için İstanbul'a gelen Zeki Müren, İstanbul Boğaziçi Lisesi'nde yatılı eğitime başladı.

"Zehretme Hayatı" isimli ilk eserini 1949'da keleme alan Zeki Müren, 1950 senesinde TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 kişilik kontenjan verdiği solistlik sınavını 1'incilikle kazandı.

1951 yılında ilk canlı radyo konserini veren Zeki Müren, 15 yıl boyunca radyolarda unutulmaz eserlerini seslendirdi.

ALTIN PLAK ÖDÜLÜ

Zeki Müren, "Beklenen Şarkı" filmi ile sinema hayatına ilk adımını atarken, 26 Mayıs 1955'te ilk sahne konserini verdi. Zeki Müren, "Manolyam" şarkısı ile 1955'te ilki düzenlenen Altın Plak ödülü almaya da hak kazandı.

1976 yılında Londra'da konser veren Zeki Müren, Londra'daki Royal Albert Hall'da konser veren ilk Türk oldu.

DEVLET SANATÇISI ZEKİ MÜREN, KALP YETMEZLİĞİNE DİRENEMEDİ

1991 yılında "Devlet Sanatçısı" olmaya layık görülen Zeki Müren, 1996 yılında TRT'nin İzmir Radyosu stüdyolarında yapılan canlı yayında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

24 Eylül 1996'da vefat eden Zeki Müren, bugün sevenleri tarafından anılmaya devam ediyor...