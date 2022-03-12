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    Sandıklı'da soğuk hava nedeniyle esnaf tezgah açamadı

    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede kurulan semt pazarında birçok esnaf, tezgahlarını açamadı.
    • İHA
    • 12.03.2022 - 07:40
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    Sandıklı'da soğuk hava nedeniyle esnaf tezgah açamadı

    Sandıklı’da yaşanan kar yağışı ve tipinin ardından sıcaklıklar ise eksi 12 derecelere kadar düşerken, yaşamı da olumsuz etkiledi.

    TEZGAH AÇABİLENLER ATEŞ YAKMAK ZORUNDA KALDI

    Çakır Mahallesi’nde her hafta kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğunluğu tezgah açmadı. Tezgah açan 7 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

    Sandıklı da soğuk hava nedeniyle esnaf tezgah açamadı #1

    "HAVA ÇOK SOĞUK"

    Balık satan esnaflardan İsmail Ayan, soğuk nedeni ile birçok esnafın tezgah açmadığını anlatarak, “Kimse tezgah açmadı şuan pazarda balıkçılar, zeytinciler, çok az sayıda elbiseci ve sebze satıcıları var. Hava çok soğuk. Allah esnafımıza ve vatandaşımıza yardımcı olsun inşallah” dedi.

    Sandıklı da soğuk hava nedeniyle esnaf tezgah açamadı #2


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