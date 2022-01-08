MSB: Şanlıurfa-Suriye sınırında 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa hudut hattında teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklamaya göre, Şanlıurfa-Suriye sınırında teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) patladı.

3 ASKER ŞEHİT

Patlama sonucu, P. Tğm. Murat Alyakut, P. Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve P. Onb. Enes Koç şehit düştü.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P. Tğm. Murat Alyakut, P. Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve P. Onb. Enes Koç şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



