Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
585.792
-0.51%
BTXN Coin
32.82
0.98%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    MSB: Şanlıurfa-Suriye sınırında 3 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa hudut hattında teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 20:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Şanlıurfa-Suriye sınırında 3 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) açıklamaya göre,  Şanlıurfa-Suriye sınırında teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) patladı.

    3 ASKER ŞEHİT

    Patlama sonucu, P. Tğm. Murat Alyakut, P. Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve P. Onb. Enes Koç şehit düştü.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Akçakale/Şanlıurfa hudut hattında, 8 Ocak 2022 tarihinde, teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız, P. Tğm. Murat Alyakut, P. Söz. Er Ertuğrul Ulupınar ve P. Onb. Enes Koç şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



    Görüş Bildir