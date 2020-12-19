Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi
Şanlıurfa polisi, kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya hazırlanan bir şahsı yakaladı.
- AA
- 19.12.2020 - 14:27
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan şüpheli, tanesi 3 bin lira civarında olan Cumhuriyet altınını piyasaya sürerek vurgun yapacaktı.