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    Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi

    Şanlıurfa polisi, kuyumcuları sahte altınla dolandırmaya hazırlanan bir şahsı yakaladı.
    • AA
    • 19.12.2020 - 14:27
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    Şanlıurfa'da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Akabe mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

    Ekipler, araçta yaptıkları aramada 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirdi. Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

    Yakalanan şüpheli, tanesi 3 bin lira civarında olan Cumhuriyet altınını piyasaya sürerek vurgun yapacaktı.

    Şanlıurfa da 100 sahte Cumhuriyet altını ele geçirildi #1

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