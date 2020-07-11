Şanlıurfa'da 120 eve karantina uygulaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 120 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

120 EV KARANTİNA ALTINDA

Bu kapsamda Birecik'te 29, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 16, Haliliye'de 18, Harran'da 2, Karaköprü'de 13, Siverek'te 6, Suruç'ta 5 ve Viranşehir ilçesinde 22 ev karantinaya alındı.

Kentteki 46 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.



