Şanlıurfa'da Atatürk Barajı kıyısındaki köy konutları martta teslim edilecek Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde depremzedeler için yapılan Atatürk Barajıkıyısındaki konutların mart ayında teslim edilmesi hedefleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Şanlıurfa, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, bu felaketin etkileriyle başa çıkmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) harekete geçmişti.

Şehir genelinde afetzedeler için TOKİ tarafından inşa edilen konutlar yükselirken, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için de köy tipi konutlar inşa ediliyor.

Atatürk Barajı kenarında 59 köy evi bitiriliyor

Hilvan ilçesine bağlı Hoşin Mahallesi'nde, şu anda kaba inşaatı tamamlanmak üzere olan 59 köy evi bulunuyor. Atatürk Barajı manzarasına sahip olan bu konutların mart ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Depreme dayanıklı malzemeli evler, marta yetiştirilecek

Şantiye Şefi Rehat Öz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, köy evlerinin inşasına mayıs ayında başladıklarını belirtti.

Öz,

Hedefimiz, konutları Mart 2024'te teslim etmek. 59 haneden oluşan bu proje için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz ve inşallah mart ayında projeyi tamamlayacağız. Şu anda kaba inşaatın son aşamasındayız ve detaylı işçilikler ile çatı çalışmalarına devam ediyoruz.

dedi.

Öz, inşa ettikleri konutların depreme dayanıklı olduğunu vurgulayarak, "C30 beton kullanıyoruz ve her bir binaya 16 ton demir entegre ediyoruz." diye konuştu.