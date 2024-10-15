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DHA

Dehşet veren olay Şanlıurfa'da yaşandı..

Saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana gelen olayda 28 yaşındaki R.K., birlikte yaşadığı 48 yaşındaki M.R.’ye henüz belirlenemeyen bir nedenle satır ile saldırdı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Talihsiz kadın ağır yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ZANLI GÖZALTINDA

Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.