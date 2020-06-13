Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin 10 kilo patlayıcıyla yakalandığını bildirdi.

Türkiye, kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar sonucunda teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak, Ayn el Arap'tan 10 kilo patlayıcıyı Türkiye'ye geçiren PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili takip ve dikkat vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:

EYLEM PLANLAYAN TERÖRİST, PATLAYICIYLA YAKAYI ELE VERDİ

"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı.. Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi."