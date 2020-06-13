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- Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin 10 kilo patlayıcıyla yakalandığını bildirdi.
- Haber Merkezi
- 13.06.2020 - 10:45
Türkiye, kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar sonucunda teröristlere göz açtırmıyor.
Son olarak, Ayn el Arap'tan 10 kilo patlayıcıyı Türkiye'ye geçiren PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili takip ve dikkat vurgusu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
EYLEM PLANLAYAN TERÖRİST, PATLAYICIYLA YAKAYI ELE VERDİ
"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı.. Yine dikkat, yine takip... Teşekkürler Türk Polisi."