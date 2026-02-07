Şanlıurfa'da feci kaza: Otomobil at arabasına çarptı

- Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil, at arabasına çarptı.
- Kazada, at arabası ve otomobil sürücüleri yaralandı.
- Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.
Şanlıurfa'da Ceylanpınar ilçesi Taşocağı mevkiinde tarladaki mesaisini bitiren ve bahçesinden topladığı sebzeleri at arabasıyla evine götüren A.Y., yolda seyir halindeyken arkadan gelen M.A. idaresindeki 31 ABJ 363 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu.
AT ARABASI İKİYE BÖLÜNDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada at arabası, çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken, otomobil ise hurdaya döndü. At arabasının sürücüsü A.Y. ile otomobil sürücüsü M.A. yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.