Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 45 dereceyi buldu

Batıda yaz yağmurları sele neden olurken Şanlıurfa'da ise termometreler 45 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklar ve gölgelik alanlara akın etti.

Yurt genelinde "eyyam-ı bahur" sıcakları etkili olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin batısında yaz yağmurları nedeniyle sel yaşanırken, ülkenin en sıcak ilerri arasında yer alan Şanlıurfa'da ise termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Kent sakinlerine zor anlar yaşatan sıcaklıklar, vatandaşların evden çıkmasına da engel oluyor.

Parklar ve gölgelik alanlar tercih ediliyor

İHA'nın aktarımına göre; klimaların altında serinlemeyi tercih edenler aynı zamanda yüksek faturadan şikayetç ediyor.

Öte yandan çocuklar ve dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise parklar ve gölgelik alanları tercih ediyor.

"Hava sıcaklığından korunabileceğimiz çok alan yok"

Sadece bugün değil Şanlıurfa’nın 3 ay boyunca sıcak olduğunu söyleyen Ramazan Yıldırım, “Bu aralar da daha çok sıcak. İncir sıcağı, üzüm sıcağı, onlar da oldu. Biz de havanın serinlemesini bekliyoruz çünkü gölgeliklere, parklara, klimaların altına kaçmaktan bunaldık, sıkıldık. Şanlıurfa’nın çok fazla sosyal alanları da yok. Hava sıcaklığından korunabileceğimiz çok alan da yok. Yani evden parklara, parklardan evlere gidiyoruz” dedi.

"Çocukların hepsi sıcaktan bayılıyor"

Sıcaklardan korunmak için evden çıkmadıklarını söyleyen Zemzem İzol, “Hava çok sıcak, evden çıkamıyoruz. Klimayı açıyoruz ama elektrik faturası yüksek geliyor, ödeyemiyoruz. Çocukların hepsi sıcaktan bayılıyor. Evde 7 kişi var ve sadece bir adam çalışıyor, adam ne yapacak” ifadelerini kullandı.

"Sıcak havaya dayanabiliyoruz"

Şanlıurfa sıcaklarına alıştıklarını söyleyen Zemzem Sarıkaş, “Anne ve babadan buradayız, sıcaklara alıştık. Soğuk havaya dayanamıyoruz ama sıcak havaya dayanabiliyoruz. Klimamız var, 10 yıldır almışız ama bir gün olsun kullanmadık çünkü elektrik pahalı olduğu içim açamıyoruz. Çarşıya geldiğimizde hangi ağaç gölgesi serin ise orada uzanıyoruz” diye konuştu.