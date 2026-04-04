Şanlıurfa'da hurdacı dükkanında yangın

Şanlıurfa'da hurdacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Şanlıurfa'da Haliliye ilçesine bağlı Kamberiye Mahallesi'ndeki hurdacı dükkanında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına 5 araç, 14 personel ile müdahale eden itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonrası dükkanda büyük çapta maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)