Viranşehir ilçesinde, turşu fabrikasında bir işçi, turşuların depolandığı tanka çıplak ayakları ve kıyafetleriyle girerek turşularla dans etti.

Sosyal medyada son dönemlerde gıda fabrikalarında çalışanların, insan sağlığını hiçe sayıp, binlerce beğeni uğruna insanların yedikleri yiyeceklerle adeta oyun oynadığı görüntüler yer almaya başladı.

Bu sefer sosyal medyada gündem olan yeni bir görüntüde, turşu fabrikasında çalışan bir işçi, turşu tankının içine çıplak ayakla ve kıyafetleriyle girdi.

Tankın içinde turşularla dans eden kişi, çıplak ayaklarıyla turşulara basıp insan sağlığını riske attı. Sosyal medyaya düşen bu görüntüler tepki topladı.

Şanlıurfa'da işçi, turşu tankına çıplak ayaklarıyla girdi İZLE



DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Daha önce de buna benzer olaylar yaşanmıştı. Konya'da süt toplama merkezinde çalışan bir işçi, kazanda süt banyosu yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmış ve tepki almıştı.

Konya'da fabrikada süt kazanın içine girip banyo yapan şahıs İZLE

SALÇA HAVUZUNA ÇIPLAK AYAKLA GİRMİŞTİ

Balıkesir'de de bir kişi salça dolu üretim havuzuna çıplak ayakla girmiş ve sosyal medyada paylaşmıştı. Ekipler işletmeye 13 bin 900 lira ceza kesmiş ve ürünlere el koymuştu.

Salça havuzunda dans eden Balıkesirli İZLE

TURŞULUK BİBERLERİ AYAĞIYLA EZMİŞTİ

Başka bir olayda ise, bir genç turşuluk biberlerin olduğu varile çıplak ayakla girmiş ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Turşuluk biberi çıplak ayakla ezen işçi İZLE