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    Şanlıurfa'da karantina uygulaması: 102 ev karantinada

    Şehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında 102 ev karantinaya alındı.
    • AA
    • 20.07.2020 - 23:39
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    Şanlıurfa'da karantina uygulaması: 102 ev karantinada

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    102 EVDE KARANTİNA UYGULAMASI

    Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

    Şanlıurfa'da karantina uygulaması: 102 ev karantinada #1

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