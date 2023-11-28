Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü

İHA
Şanlıurfa-Mardin karayolunun 25. kilometresinde, Mesut Akbulut (35) idaresindeki 63 AB 796 plakalı otomobil devrildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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