Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı

İHA
Şanlıurfa'da Siverek-Diyarbakır karayolu 20. kilometresinde, İbrahim Yıldız idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil ile Kasım Alçiçek hâkimiyetindeki 06 BGN 02 plakalı tır ile çarpıştı.
Yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Yıldız ile birlikte otomobilde bulunan Rahime Çin (44), Mihrima Gül Tato (2), Saadet Yılmaz (60), Hümeyra Tato (10), Nurat Tato (37), Ecrin Nur Tato (4), Servet Turan (49) ve Muhammed Ali Turan (3) yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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