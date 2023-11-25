Şanlıurfa'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İHA
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece geç saatlerde ilçenin Yenişehir Mahallesi Furkan Tüysüz stadı yakınlarında, seyir halinde bulunan bir otomobil aniden yanmaya başladı.
Yangın söndürüldü: Otomobil kullanılamaz hale geldi
Sürücü otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ve çevredekilerden yardım istedi.
İtfaiye gelene kadar vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, itfaiyenin gelmesiyle tamamen söndürüldü.
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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