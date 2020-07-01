S.Arabistan'da vergi yüzde 15'e çıkarıldı

Petrol fiyatlarında ve turizmde ağrı darbe alan Suudlar, kazanç için vergilere yüklendi.

Koronavirüs salgını, petrol fiyatlarındaki düşüş ve turizmdeki gelir kaybı Suudi Arabistan'ın ekonomosini olumsuz etkilemeye devam ediyor...

Lüks harcamalar yapan Suudlar, başta petrol ile gelen saltanatın dibe vurmasıyla birlikte kemer sıkma politikasına geçti.

Son olarak Riyad yönetimi, koronavirüs salgınının sonuçları ve petrol gelirinin düşmesiyle mücadeleye yönelik son zamanlarda uygulamaya başladığı kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi kapsamında, haziran ayından itibaren yüksek standartlı yaşam maliyeti ödeneğini durdurma kararı almıştı.

VERGİLER YÜZDE 15'E YÜKSELTİLDİ

Suudi Arabistan’da, mayıs ayında alınan Katma Değer Vergisi’ni (KDV) yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarma kararı, bugün yürürlüğe girdi.

Zekat ve Gelir Vergisi Genel Otoritesi, tüm vergi mükelleflerine tesislerinin bu geçişe hazır olup olmadığını kontrol etme ve vergi oranını yükseltmeye ilişkin tüm geçiş hükümlerini tanıma çağrısında bulundu.