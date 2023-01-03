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    Sarıyer'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı

    Sarıyer'de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Araçtaki 3 kadın yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
    • 03.01.2023 - 03:03
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    Sarıyer'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı

    İstanbul'da saat 23.00 sıralarında Rumeli Feneri yolunda, Rumeli Feneri'nden Sarıyer istikametine gitmekte olan 26 UV 668 plakalı araç seyir halindeyken, sürücünün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    Araçta sıkıştılar

    Araçta 3 kadın yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekiplerinin araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkarmasının ardından sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Trafik o esnada durma noktasına geldi.

    Yaralıların durumu iyi

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kadın yolcu tedavi edilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan, kapanan yol tekrar trafiğe açılırken kadın yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sarıyer de araç şarampole devrildi: 3 yaralı #1


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