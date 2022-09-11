Sarıyer'de bir AVM'de iki taraf arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Sarıyer’de bulunan bir AVM’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Birbirlerine ateş açtılar

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine silahla ateş açtı. Olayda 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sarıyer'de AVM'de silahlı çatışma çıktı: 1'i ağır 6 yaralı - Video







Meyve suyunu içmeye devam etti

Öte yandan silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansırken, müşterilerin panik anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Panik anlarını çeken kişinin ise, hiçbir şey olmuyormuş gibi meyve suyunu içmesi dikkat çekti.

Görüntülerde kafenin içinde bir grubun aralarında sözlü olarak tartıştığı, tartışmanın büyümesiyle 2 kişinin silahlarını çekip sağa sola ateş ettiği görüldü.





Vatandaşlar panik yaşadı

Silahların çekildiğini gören vatandaşların, panik içinde sağa sola ve masaların altına girdiği anlar görüntülere yansıdı.

"Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor"



Olayla ilgili Sarıyer Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizdeki bir AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştır. Meydana gelen olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.





