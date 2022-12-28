Petrol
82.92
-2.08%
Euro
19.8884
0.01%
Dolar
18.7153
0.24%
Altın
1.082
-0.51%
Borsa
5346
0.00%
Bitcoin
315.123
-1.04%
BTXN Coin
6.33
2.92%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı

    İstanbul Sarıyer'de yapılan denetimde bir aracın yakıt kadranı, parlaklık ayarı ve cep telefonuyla açılan gizli bölmede uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 12 bin 350 TL ele geçirildi.
    • 28.12.2022 - 18:30
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 18:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı

    Dün saat 04.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'ta meydana gelen olayda, motosikletli yunus timleri denetim yaptıkları esnada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

    Polis, araç sürücüsü B.M.Y. ile yanındaki O.K. isimli şahısları araçtan indirdi. Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, torpido gözünün arkasında mıknatıslı bir bölme keşfetti.

    Gizli bölmelerden uyuşturucu, tabanca ve para ele geçirildi

    Polis, aracın çalışır vaziyette iken yakıt kadranı, ekran parlaklık göstergesini ayarladıktan sonra şoför kapısının cam açma kapama düğmeleri üzerine yerleştirilen bir mıknatısa şüphelilere ait cep telefonunun arkasını yaklaştırarak bölmeyi açmayı başardı.

    Polis, açılan bölmede satışa hazır halde 22 gram marijuana, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 2 cep telefonu ile 12 bin 350 lira para ele geçirdi.

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı VİDEO

    Sarıyer de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı #1


    Yılbaşı hediyesi almak/vermek caiz midir
    Yaşam

    Yılbaşı hediyesi almak/vermek caiz midir

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Eklem ve kemik ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Günde 1 bardak için, ilaçlara veda edin...
    Sağlık

    Eklem ve kemik ağrılarını bıçak gibi kesen karışım! Günde 1 bardak için, ilaçlara veda edin...

    Görüş Bildir