Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı
- 28.12.2022 - 18:30
- Güncelleme : 28.12.2022 - 18:43
Dün saat 04.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'ta meydana gelen olayda, motosikletli yunus timleri denetim yaptıkları esnada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Polis, araç sürücüsü B.M.Y. ile yanındaki O.K. isimli şahısları araçtan indirdi. Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, torpido gözünün arkasında mıknatıslı bir bölme keşfetti.
Gizli bölmelerden uyuşturucu, tabanca ve para ele geçirildi
Polis, aracın çalışır vaziyette iken yakıt kadranı, ekran parlaklık göstergesini ayarladıktan sonra şoför kapısının cam açma kapama düğmeleri üzerine yerleştirilen bir mıknatısa şüphelilere ait cep telefonunun arkasını yaklaştırarak bölmeyi açmayı başardı.
Polis, açılan bölmede satışa hazır halde 22 gram marijuana, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 2 cep telefonu ile 12 bin 350 lira para ele geçirdi.
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı VİDEO