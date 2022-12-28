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Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı

Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı

İstanbul Sarıyer'de yapılan denetimde bir aracın yakıt kadranı, parlaklık ayarı ve cep telefonuyla açılan gizli bölmede uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 12 bin 350 TL ele geçirildi.