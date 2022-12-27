Sarıyer'de otomobil alev alev yandı
İstanbul Sarıyer'de otomobilin motor kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti.
- 27.12.2022 - 18:40
Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi'nde park halindeki 34 EFY 60 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında alevler, kısa sürede tüm otomobili sardı.
Motor kısmında patlama yaşandı
Alevlere çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların müdahalesi sırasında aracın motor kısmında patlama meydana geldi.
Otomobil demir yığınına döndü
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri patlama riskine karşılık vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonrası otomobil demir yığınına döndü.
DHA'nın haberine göre, yangının ilişkin incelemeler devam ediyor.