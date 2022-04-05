Savunma ve havacılık ihracatında artış: Yüzde 48,6

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından, savunma ve havacılık sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı.

"YILIN İLK 3 AYINDA 961 MİLYON DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Demir, "Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6’lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum" dedi.