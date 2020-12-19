Her yıl yenilenerek büyük masraf oluşturan nüfus ve rakım bilgisi olan tabelalarda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sadece isim kullanılmasına karar verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine dayanarak her yıl nüfus bilgisini tabelalarda güncelleyen Karayolları Genel Müdürlüğü, 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yeniden düzenliyor.

Değişiklikle birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada tüm şehir ile ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

Tabelaların değiştirildiği kentlerden biri olan Eskişehir’de Ankara, Bursa ve Kütahya güzergahlarında bulunan 3 tabela da yeni düzenlemeye göre hazırlandı.

TABELADA YALNIZCA İSİM YAZACAK

Tabelada daha önce yer alan ‘Nüfusu: 872000 ve Rakım 788’ bilgileri kaldırıldı. Tabelada sadece ‘Eskişehir’ yazısı bırakıldı.

Şehirlerdeki tabelalardan nüfus ve rakım kalkıyor VİDEO

"TABELALARDAKİ DEĞİŞMİ FARK ETTİK"

Bir süre önce evlenen ve şehirlerarası geziye çıkan Duygu ve Bilal Ateş çifti, gittikleri birçok şehirde yeni tabelaları fark ettiklerini söyledi.

Önceden nüfus ve rakım bilgisi yer alan tabelalarda artık sadece şehir isimlerini gördüklerini kaydeden Duygu Ateş, “Tabelalardaki değişimi fark ettik. Önceden nüfus ve rakım belirtiliyordu. Uzun süredir görünmüyordu. Sebebini merak edip, araştırıyorduk. Öğrendik ki, Karayolları tarafından maliyetleri düşürmek için artık yazılmayacakmış. Biz şehir şehir geziyoruz.

2- 3 hafta önce Kırıkkale’ye gittik. Orada da aynı şekilde şehir adı yazıyordu. Nüfus ve rakım bilgileri belirtilmiyordu. Bundan sonra her yerde öyle olacakmış. Biz de gezdiğimiz şehirlerde anı kalması için şehir tabelalarının altında fotoğraf çekiliyoruz.” dedi.

SOSYAL MEDYADADA MERAK KONUSU OLDU

Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları yeni düzenlenen tabela fotoğraflarını paylaştı.





































