İHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada, Piyade Üsteğmen Abdullah Köse (32) şehit oldu.

10 teröristin de öldürüldüğü operasyonda şehit olan Köse, Şırnak’ta 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından dün memleketi Ankara’da toprağa verildi.

Şehidin cenazesi, Keçiören ilçesinde evinin hemen karşısındaki Bağlum Mezarlığı’na defnedildi.

Şehidin babası emekli öğretmen Necati Köse, oğlu ile en son hafta sonu telefonla görüştüklerini dile getirerek,

En son pazar günü saat 8 buçuk sıralarında telefonla annesiyle görüştü. Ben de tabii konuşmalarına şahit oldum. En son görüşmemiz bu oldu. Annesiyle, ben de yanındaydım. Eylülde gitmişti göreve, ondan önce zaten burada görevdeydi. O şekilde gelip gidiyordu zaten. İrtibat sağlıyorduk ya bize geliyordu ya biz ona gidiyorduk. Bu şekilde görüşmelerimiz oluyordu.