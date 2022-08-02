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    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum

    Şehit Mevlüt Yoğurtcu'nun babası, oğlunun şehit haberinden 11 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı şehit türküsünün hikayesini anlattı.
    • 02.08.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:23
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    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum

    Fırat Kalkanı bölgesinden 27 Temmuz tarihinde şehit haberi gelmişti.

    Hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun, kaldırıldığı hastanede şehit olduğu açıklandı.

    Şehidin babası Şahin Yoğurtcu, oğlunun şehit haberinden 11 gün önce sosyal medya hesabından şehit türküsü söylediği videoyu paylaşmıştı.

    Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan video, görenlerin yüreğini dağladı.

    "Oğlum için yazmış gibi oldum"

    'Şehit olmuş benim kınalı kuzum' adlı türküyü söyleyen baba Yoğurtcu, türküyü 3 yıl önce şehit olan oğlunun arkadaşı Yalçın Koca için yazdığını belirterek, "Allah öyle bir şey yaptı ki demek ki kendime olacakmış, oğlum için yazmış gibi oldum şu anda." dedi.

    3 kızı olan ve tek oğlunu şehit veren Milli Eğitim'den emekli Şahin Yoğurtcu, 3 yıl önce bestelediği türkünün hikayesini anlattı.

    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #1

    "Şehit olmadan 11 gün önce paylaşmıştım"

    Baba Yoğurtcu, "2019 yılında memleketimiz Çankırı'da Yalçın Koca diye şehidimiz vardı. Onun ilk şehit haberini veren de oğlumdu. Şehidimiz için 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü yazdım. İlk bir kıtasını onun için yazmıştım. İçimden o şekilde geldi. Sonra diğer iki kıtasını içimden gelerek tamamladım. Ama Allah öyle bir şey yaptı ki demek ki ben kendime olacakmış, kendi oğlum için yazmış gibi oldum şu anda. Şehit olmadan 11 gün önce sosyal medyada paylaşmıştım. Nasip, takdiri ilahi böyleymiş." ifadelerini kullandı.

    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #2

    "Baba ben seni meşhur yapacağım"

    Şahin Yoğurtcu, 2 yıl önce oğlu Mevlüt Yoğurtcu ile aralarında geçen diyaloğu da anlatarak, "Evde kapının ağzında konuşurken hep müzikten bahsederdik. Oğlum durduk yere bana 'Baba ben seni meşhur yapacağım, belki de ben seni meşhur yaparım' dedi. 'Niye oğlum' dedim. 'Boş ver baba' dedi. Demek ki o zaman içine doğdu. Vatan sağ olsun. İç ve dış düşmanlardan Allah'ım bizi korusun. Bütün ülkemizin yar ve yardımcısı olsun. Biz vatan için varız. Vatansız millet olmaz. Geçmişimize sahip çıkmazsak geleceğimiz olmaz. Türkiye'mizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #3

    Doğum gününde tekrar paylaştı

    DHA'nın aktarımına göre; Şahin Yoğutcu, oğlunun doğum günü olan 1 Ağustos'ta 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü sosyal medya hesabından 'doğum günün kutlu olsun kınalı kuzum' mesajı ile tekrar paylaştı.

    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #4

    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #5


    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #6

    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #7

    Şehit babası: Arkadaşına yazmıştım, oğluma yazmış gibi oldum #8


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