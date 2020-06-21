Şehit çocuklarının buruk geçen Babalar Günü

Vatan uğruna can veren şehitlerimizin çocukları, Babalar Günü'nde acılarını bir kez daha derinden hissetti.

Babalar Gününü en hüzünlü kutlayanlar vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin çocukları ve eşleri oldu.

Binlerce şehidin binlerce çocuğu Babalar Günü'nde şehitliğe akın ederek mezar taşındaki fotoğrafları öperek Babalar Günü'nü kutladı.

FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA ŞEHİT OLDU

Bunlardan biri de babası Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada 2017 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın hiç görmediği 2.5 yaşındaki kızı Zeynep Hüma Kılıç.

BABALARINI HİÇ GÖREMEDİLER

Kılıç, şehit olduğunda 3 aylık hamile olan Hasret Kılıç, babasını hiç görmeyen kızını mezara getirip onun Babalar Gününü kutlamasını sağlıyor.

Mezara giden 2.5 yaşındaki Kılıç, babasının mezarını gösterip yanına giderek fotoğrafının üzerine elini koyup dakikalarca bekleyip onu seviyor.

Kız çocuğu daha sonra ise babasının fotoğrafını öperek onun Babalar Gününü kutluyor. Yeni konuşmayı öğrenen Kılıç'ın "baba" demesi ise herkesi duygulandırıyor.

PKK BABASINI ŞEHİT ETTİĞİNDE ANNE KARNINDAYDI

Bir diğer şehit çocuğu ise babası Şırnak-Van karayolu üzerinde PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tolga Özdinç'in 3 yaşındaki kızı Elif Ennur Özdinç.

Babası şehit olduğunda anne karnında 15 günlük olan Elif Ennur Özdinç, annesinin sayesinde babasını tanıyıp onu hiç unutamıyor.

Her Babalar Gününde babasının mezarına gelip kabrine önce karanfil koyup sonrada fotoğraflarını öpüp seviyor.

Boyu da yetmediği için kız çocuğu mezar taşına çıkıp öyle öpüyor babasını. Küçük Elif Ennur'un babasının fotoğrafta gözü açık olduğunu onun bir kahraman olduğunu uyamadığını söylemesi ise herkesi duygulandırıp yürekleri dağladı.

16 GÜN EVLİ KALDIK

Şehit eşi Funda Özdinç, kocasının 26 Eylül 2016 yılında şehit olduğunu belirterek, "Sabah 10.00 gibi konuşmuştuk, akşam saat 19.00’da şehit haberi geldi. Biz ağustos ayında evlenmiştik 16 gün evli kaldık sonrasında göreve gitti şehit oldu, hamile olduğumu yeni öğrenmiştik. Bu bizim ilk babalar günümüz değil sonda olmayacak. Şu anda Elif eksikliğini çok fazla bilmiyor sadece çiçek getiriyor babasına yani başka bir hediye getirme şansı yok. 'Babamı ara işten gelsin' diyor ama her şeyi bilip cevap verememek ve onu anlatamamak dünyanın en zor şeyi" dedi.