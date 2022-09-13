Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti

Mardin Derik'te teröristlerin makam odasına koyduğu bombayı patlatması sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, evinde hayatını kaybetti.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün 80 yaşındaki babası Asım Safitürk, cami çıkışı sonrasında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Vefat haberinin ardından Safitürk’ün sevenleri, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde evinin bulunduğu sokağa akın etti.

Acı haberi alan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım taziyede bulunmak üzere Asım Safitürk’ün evine geldi.

Süleyman Soylu'dan taziye mesajı

Sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asım Safitürk Hocamız, Şehidimiz Muhammet Fatih Safitürk'ün babası, kıymetli büyüğümüz, can emanetini teslim etti... Dört gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Cenab-ı Allah'ın takdiri, O'na teslimiz... Allah rahmet eylesin. Rabbim, cennette evladıyla buluşmayı nasip eylesin." dedi.

Oğlunun cenaze namazını kıldırmıştı

Şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk için Sakarya'nın Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım da katılmıştı.

Törende Asım Safitürk, oğlunun cenaze namazını kıldırmıştı.

Safitürk, "Biricik evladımı son yolculuğunda diledim ki kendim bizzat ona eşlik edeyim dedim" ifadeleriyle hafızalara kazınmıştı.

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