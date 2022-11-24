Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası: HDP, TBMM'den defedilmeli

Batman'da terör örgütünün saldırısında şehit olan Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası, güxünü dağdan aldığını söyleyen HDP'lilerin TBMM çatısı altından uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde, terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan babası Sadık Yalçın, kızı olmadan geçireceği beşinci Öğretmenler Günü’nde duygularını anlatarak HDP’ye tepki gösterdi.

"Bizim için acı dolu günler"

düzenlenen öğretmenler günü programına katılan baba Sadık Yalçın, evlatlarının olmadığı günlerin kendileri için acılı günler olduğunu söyleyerek, “İsterdik ki, biz onun yanına çiçekle gidelim ama maalesef kabirlerinin başına çiçekler gidiyoruz. Buda bizi üzüyor” dedi.

"Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğini inşa ediyor"

Son olarak Gaziantep’te yaşanan saldırı sonucu kızları gibi 22 yaşında şehit olan sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan ile İstanbul’da terör saldırısında şehit öğretmen haberlerini izlerken, gözlerinin dolup yaşlar aktığını anlatan baba Yalçın, “Ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz güzel insanlar, toplum için ayrıcalıklı insanlar. Ülkemizin geleceğini inşa eden evlatlarımızı anne babadan sonra öğretmenlerimize emanet ediyoruz. Bu şekilde hayatlarının son bulması bizleri gerçekten çok üzüyor. Üzüntümüzün yanında farklı şeylere de üzülüyoruz. Bunlar PKK, PYD ve DEAŞ gibi benzeri terör örgütlerinin maalesef içerden ve dışardan beselemelerinin icraatları sonucunda olan olaylar” diye konuştu.

"Hangi devlet, HDP gibi bir partiyi meclisinde tutar"

Terör örgütlerinin TBMM gibi kutsal bir mekanda siyasi uzantıları olduğunu da dile getiren Yalçın, "Bunlara insan demek veya bu toplumun bireyi demek ne kadar doğru onu bilemiyorum. Türk milleti bunu kendi vicdanında değerlendirmesi lazım. Ekmeğini yiyorsunuz, suyunu içiyorsunuz, havasını teneffüs ederek, devletin bütün imkânlarından faydalanıyorsunuz, ama kalkıp kürsüden akla ziyan kelimeleri rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Biz gücümüzü dağdan alıyoruz diye cesaretleri olabiliyor. Bizim toplum olarak mağdur olan insanlar olarak bunu anlamamız mümkün değil. Sanıyorum bunun gereği ileriki günlerde yapılacaktır. Buradan çağrımız, isteğimiz kendi adıma bu güruhun meclisten bir an önce defedilip gerekli cezalara çarptırılmasını istiyoruz. Hem bu ülkenin nimetlerinden faydalanacaksınız hem de dışarıdaki Müslüman Türk milletinin düşmanları ile içerdekilerle bir olup bu ülkenin bir olup birliğine, dirliğine ve düzenine huzursuzluk yapacak şekilde faaliyetler göstereceksiniz. Bunu dünyanın hangi toplumu ve devleti kabul eder, anlamakta zorlanıyoruz" diyerek tepkisini de ortaya koydu.