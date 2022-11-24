PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan, ilk Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK/PYD’nin roketli saldırısında şehit olan 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ın ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezarı başında gözyaşı döktü.

Türk bayraklarıyla donatılan kızının mezarında gözyaşı döken anne Hayriye Alkan, kızının öğrencilerinin Öğretmenler Günü'nü bir hafta önceden kutladığını söyledi.

Kızının, öğrencileri tarafından çok sevildiğini belirten anne Alkan, öğrencilerinin bir hafta önceden onun için resimler yaptığını ifade etti.

Teröre lanet okudu

Türk bayraklarıyla süslenmiş mezarda uzun süre gözyaşı döken aile, “Bayrağımız hep dalgalansın.” diyerek teröre lanet okudu.

Şehit öğretmen Ayşenur Alkan annesi: Bayrağımız hep dalgalansın ViDEO