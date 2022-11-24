Petrol
84.9
-0.60%
Euro
19.4234
0.29%
Dolar
18.6302
0.05%
Altın
1.051
0.36%
Borsa
4875
0.43%
Bitcoin
314.834
-0.16%
BTXN Coin
5.99
-0.33%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan annesi: Bayrağımız hep dalgalansın

    PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında şehit olan Ayşenur Alkan, ilk Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 11:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan annesi: Bayrağımız hep dalgalansın

    Gaziantep’in Karkamış ilçesinde terör örgütü PKK/PYD’nin roketli saldırısında şehit olan 21 yaşındaki sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan’ın ailesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mezarı başında gözyaşı döktü.

    Türk bayraklarıyla donatılan kızının mezarında gözyaşı döken anne Hayriye Alkan, kızının öğrencilerinin Öğretmenler Günü'nü bir hafta önceden kutladığını söyledi.

    Kızının, öğrencileri tarafından çok sevildiğini belirten anne Alkan, öğrencilerinin bir hafta önceden onun için resimler yaptığını ifade etti.

    Teröre lanet okudu

    Türk bayraklarıyla süslenmiş mezarda uzun süre gözyaşı döken aile, “Bayrağımız hep dalgalansın.” diyerek teröre lanet okudu.

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan annesi: Bayrağımız hep dalgalansın ViDEO

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan annesi: Bayrağımız hep dalgalansın #1

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan annesi: Bayrağımız hep dalgalansın #2

    Şehit öğretmen Ayşenur Alkan annesi: Bayrağımız hep dalgalansın #3


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Zeytinburnu açıkları çamura bulandı
    Yaşam

    Zeytinburnu açıkları çamura bulandı

    24 Kasım MEBİM ile öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır? MEBİM numarası kaç?
    Eğitim

    24 Kasım MEBİM ile öğretmene teşekkür mesajı nasıl atılır? MEBİM numarası kaç?

    Görüş Bildir