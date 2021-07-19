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    Şehit onbaşının köpeği ailesine sahiplendirildi

    Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal'ın, aynı saldırıda yaralanan ve tedavisi tamamlanan mayın arama köpeği 'Atmaca', ailesine teslim edildi.
    • DHA
    • 19.07.2021 - 00:22
    • Güncelleme : 19.07.2021 - 01:24
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    Şehit onbaşının köpeği ailesine sahiplendirildi

    Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 7 Nisan'da PKK/YPG’li teröristler tarafından tanksavar silahıyla düzenlenen saldırıda Veteriner Uzman Onbaşı Ahmet Akdal ile Uzman Çavuş Gökhan Çakır şehit oldu.

    Aynı saldırıda Akdal'ın yaklaşık 2 yıl birlikte görev yaptığı mayın arama köpeği 'Atmaca' da yaralandı.

    Atmaca, 3 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

    ATMACA, EMEKLİ EDİLEREK SAHİPLENDİRİLDİ

    Şehit Akdal'ın Kahramanmaraş'ta oturan ailesi, oğullarının yaklaşık 2 yıl beraber görev yaptığı Atmaca'yı sahiplenmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) talepte bulundu.

    Ailenin talebi kabul edildi ve sağlığına kavuştuktan sonra teşkilattan emekli edilen köpeğin sahiplendirilmesi kararlaştırıldı.

    Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Sağlık Albay Nilgün Alçay, şehidin silah arkadaşlarıyla birlikte aileyi Kahramanmaraş'taki evinde ziyaret edip Atmaca'yı teslim etti.

    Atmaca'nın Diyarbakır'dan getirilen kulübesi de evin bahçesine konuldu.

    Şehit onbaşının köpeği ailesine sahiplendirildi #1

    ''OĞLUMUN EMANETİ OLARAK BAKACAĞIM''

    Remziye ve Feramuz Akdal çifti, oğullarının emanetini teslim alırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

    Şehidin kardeşleri Cihat, Sinan ve Arzu Akdal da birbirlerine sarılarak köpeği karşıladı. Feramuz Akdal, oğlunun emanetine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Beraber 2 yıl görev yaptılar. Oğlumun emaneti olarak bakacağım ben buna. Artık benim evladım oldu. Gazimi getirdiler. Milli Savunma Bakanı ve komutanlarımız, uygun gördüler oğlumun emanetini bana verdiler. Bundan dolayı çok mutluyum. Komutanlarıma çok teşekkür ediyorum; çünkü bu benim oğlumun 2 yıl yanında görev yapmıştı. Köpek demiyorum çünkü o gazi. O gazi şu an da bize verildi. O emanete inşallah en güzel şekilde bakacağım. Komutanlarım merak etmesin" dedi.

    Şehit onbaşının köpeği ailesine sahiplendirildi #2

    ''OĞLUMUN KOKUSU VAR ÜZERİNDE''

    Remziye Akdal da, "Oğlumun kokusu üzerine sinmiş. Çok mutluyum, sanki yavrumdan bir parça geldi bana. Yavrum sanki yanıma geldi. Onun kokusu var üzerinde. Gerçekten çok mutluyum vatan sağ olsun" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Diyarbakır'dan getirilen özel kulübesine yerleştirilen Atmaca'nın bakımları konusunda da Akdal ailesine bilgi verildi.

    Şehit onbaşının köpeği ailesine sahiplendirildi #3

    Şehit onbaşının köpeği ailesine sahiplendirildi #4

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