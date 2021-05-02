Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın, Kütahya'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Türk Sİlahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği Pençe-Şimşek Harekatı'nda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

KÜTAHYA'DAKİ BABA EVİNE BAYRAKLAR ASILDI

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde yaşayan anne Havva Asan'ın evine Türk bayrakları asıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer tarafından anne Asan'a oğlunun şehadet haberi iletildi.

Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

BABASI VEFAT ETMİŞTİ, 4 KARDEŞİ VARDI

Bekar olan ve bir süre önce babası vefat eden şehit Asan'ın 4 kardeşi olduğu öğrenildi.

VALİDEN TAZİYE MESAJI

Kütahya Valisi Ali Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda yaralanan ve Hakkari’de tedavi gören kahraman hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23) şehit düştü. Şehadete eren kahraman evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Havalimanına getirilmesi beklenen şehidin cenazesi, bugün Emet ilçesinde toprağa verilecek.