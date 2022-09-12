Şehit Ramazan Uçakcı'nın evlilik planları olduğu ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın döndüğünde evlilik planları içinde olduğu ve son fotoğrafının babasının mezarlığını yaptığı ana ait olduğu belirtildi.

26 Ağustos tarihinde Suriye'nin İdlib kentindeki Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın son fotoğrafı ortaya çıktı.

Saldırı sırasında yaralanan şehit Uçakçı, Kilis Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Ankara’da GATA'da tedaviye alındı.

Uçakçı, 17 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Son fotoğrafı paylaşıldı

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine getirilmişti.

İHA'nın aktarımına göre; bölgede mermercilik işi ile uğraşan Alparslan Aşut bir ay önce, Uçakcı ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"1 ay sonra aynı yere şehidimizi defnettik"

Babası Eyüp Uçakcı ve babannesi Emine Uçakcı’nın mezarlarını yaptıran şehit Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı’nın köy mezarlığından fotoğrafını paylaşan Aşut, “Aziz şehidimiz Ramazan Uçakcı ile 1 ay önce babası ve babaannesinin mezarını beraber yapmıştık. 1 ay sonra aynı yere şehidimizi defnettik. Yüce mevla şehadetini kabul etsin.” notunu düştü.

"Kız kardeşimle evlilik hayalleri vardı"

Sosyal medyada şehidin cenaze töreninin haberinin yer aldığı bir videoya yorum yapan Sevda Dadak, "Daha Suriye’ye gideli 3 gün olmuştu, şehadet haberini aldık. Kız kardeşimle evlilik hayalleri vardı. Döndüğümde evlilik hazırlıklarına Allah’ın izni ile başlayalım derdi. Çok delikanlı ve iyi bir insandı, kavuşmaları mahşere kaldı. Mekanı cennet olsun vatan sağ olsun." mesajını paylaştı.