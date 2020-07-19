Şehit Uzman Çavuş Alper Yaman, son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş için memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman, dün çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit düştü.

45 yaşındaki Alper Yaman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yeşildam Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Daha sonra mahalle mezarlığında koronavirüs tedbirleri uygulanarak düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Zülfi, eşi Sevilay, çocukları Elif Sude (16) ve Sıla (14) ile kardeşi İbrahim Yaman ve yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yaman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.