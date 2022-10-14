Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş babasına, "Biz buradaki PKK unsurlarını bitirmeden gelmeyeceğiz." dediği öğrenildi.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, vasiyeti ile yürekleri dağlamıştı.

Ataş, 1 Ekim 2022'de Kuzey Irak’ta teröristlere karşı yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düştü…

Şehidin arkadaşları, Ataş'ın daha önce çekilen bir videosunu sosyal medyada yayınladı.

"Lösemili kız çocuğunun tüm masraflarını karşılayın"

Videoda, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün." demişti.

Şehit Yusuf Ataş'ın babası: Yaşarken de rahmetli olunca da bizi sevindirdi ViDEO

Vasiyeti yerine getirildi

Bu video üzerine ülke genelinde birçok kişi şehit Ataş’ın vasiyetini yerine getirmek için seferber oldu.

İHA'nın aktarımına göre; ardından Elazığ Valiliği sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elif’in ailesiyle şehit Yusuf Ataş’ın ailesinin bir araya getirildiğini ve Elif’in bütün ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.

Böylelikle Elazığlı şehidin vasiyeti yerine getirildi...

"Buradaki PKK unsurlarını bitirmeden gelmeyeceğiz"

Şehidin babası polis memuruNecat Ataş, oğlunun her zaman asker olmak istediğini belirterek, "Güzel bir çocuktu, hayırlı bir evlattı. Hayırseverdi arkadaşlarına, eşe dosta, komşulara herkese hayır yapan bir çocuktu. Üzüntülü bir yaşantımız olmadı, kendisinden yana bir sıkıntımız da olmadı. Yaşarken de bizi sevindirdi, rahmetli olunca da sevindirdi. Arkadaşlarına vermiş olduğu vasiyetinde kendisinin hayırsever bir kişiliğe sahip olduğunu hep beraber gördük. Asker olmak istediğini söyledi, ben de mesleğim gereği ’Asker olmak zor’ dedim oğlum. ’Sınırlarda, köylerde veyahut köylerde görev yapacaksın, merkezde kal, polis ol’ dedim. O da ’Yok baba ben asker olacağım’ dedi.

2018 yılında sınavlara girdi, meslek yüksekokulunu kazandı. Balıkesir’de gördü eğitimini 2 yıl. Devamında Isparta ve İstanbul’da komando eğitimini aldı. Kurada tayin yeri Kırklareli Vize çıktı, birliği Hakkari çıkınca oraya gitti kendisi. Askerlik zor bir meslek, kutsal da bir meslek. Orada örgüt elemanları, PKK’lılar çoktur o bölgede. Devletimiz de Pençe Kilit Harekatı başlattı o bölgede. Kendisi severek ve isteyerek gitti. Gelmesini istedik, tavsiye ettik ama yok dedi. ’Baba, mesleğimi ve ülkemi seviyorum’ dedi. ‘Biz buradaki PKK unsurlarını bitirmeden gelmeyeceğiz’ dedi.” diye konuştu.

"Devletimiz baki kalacak"

Evladı ile gurur duyduğunu vurgulayan baba Ataş, “Devletimiz büyük. Oğlum şehit oldu ama oradaki görev bitmedi. Devletimiz PKK ve ona benzeyen tüm unsurları yok edecektir. Oğlum da bu yolda vatanı için, bayrağı için şehit oldu, mertebesi çok güzel. Evet, üzüldük, canımızdır. Ama elhamdülillah devletimiz baki kalacağından dolayı sevincimiz de var. Şehadet mertebesine yükseldi. O yüzden gururluyuz, kendisinden gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Allah şehit olacağını kalbine indirmiş"

Küçük kızlarının şehit Yusuf ile birlikte büyüdüğünü ve o yüzden kız çocuklarına karşı aşırı bir sevgisinin olduğunu dile getiren baba Ataş, "Lösemi ile ilgili yapmış olduğu paylaşım gerçekten bizleri de gururlandırdı. Ülkede bir yankı uyandırdı. 7’den 70’e herkes bu konuda yardım yapmak istediğini belirtti. Bu işle ilgilenen kuruluşlar oldu. O kurumdan da bizleri aradılar sağ olsunlar. Çocuğun vasiyeti ile ilgili memnun kaldıklarını söylediler. Kız çocuğu ile ilgili yapmış olduğu açıklama da kendisinin bir kız kardeşi var 6 yaşında. Çocuğum ilk gününden beri Yusuf ile beraberdi. Çocuğumuz doğduğu gün kucağına doğdu onun. Bebekliği, sürünmesi, yürümesi, ilk konuşmasına Yusuf bunlara şahit oldu. Onunla beraber büyüdüğü için gerçekten bir sevgisi vardı kız çocuğuna karşı. Çocuk yanlarında büyüdüğü için Yusuf’un ona karşı sevgisi demek ki kurban olduğum Allah şehit olacağını kalbine indirmiş, bunu da dile döktü.

O video içinde de keyifli bir şekilde diyor, 'Ben şehit olursam lösemili bir çocuğa bakılsın’ vasiyet ediyor. Elhamdülillah vasiyeti yerine getirildi. Ülke olarak yerine getirildi. Herkes sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz, Elazığ Valisi, Bingöl Valisi yani bütün ülke erkanı çocuğun vasiyetine sahip çıktıklarını belirttiler. Nitekim de oldu. Bizim Yusuf’umuzun vasiyetindeki gibi kızımın yaşlarında bir kız çocuğu. Allah ona da, bütün hastalara da şifa versin. Elazığ Valimiz bu konuyla ilgili vasiyeti yerine getirdi. Sağ olsunlar konuyla ilgilendiler, Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.