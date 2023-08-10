Selami Yıldız, İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi FETÖ'nün hain darbe teşebbüslerine karşı kahramanca mücadele eden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013 yılında gerçek yüzünü göstererek emniyet ve yargı eliyle bir darbe girişimine kalkışmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosuna dahil olan Selami Yıldız, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak emniyete ve yargıya sinsice sızan FETÖ'ye karşı kahramanca bir mücadele yürüttü.

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün silahlı kalkışmasına geçit vermemek için Yıldız, ön cephede mücadele etti.

İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi

Hain darbe girişimine karşı tüm gücüyle direnen Selami Yıldız, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resul Kabataş'ın yerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.

Selami Yıldız kimdir?

1968'de İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız, 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcısı rütbesi ile göreve başladı.

1994 yılında 2. bölge şark hizmeti için Kars Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı.

1996-1997 yılları arasında Ardahan ilinde şark hizmetini tamamladıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.

1998-2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde güvenlik ataşesi olarak görev yaptı.

Yurt dışı görevi dönüşü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2008 yılına kadar görev aldı.

16 Eylül 2008 tarihinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

30 Haziran 2011 tarihinde 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi eden Selami Yıldız, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli şube, ilçe ve birimlerden sorumlu emniyet müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014 yılında 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti ve İstanbul Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda başmüfettişlik görevine getirildi.

19 Ocak 2015 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programı'ndan mezun oldu.

28 Ağustos 2017 tarihinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Yıldız, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Selami Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.